Dit is waarom we het noorderlicht (niet) in onze provincie zagen

Danny de Koning is meteoroloog bij Weeronline en nuanceert meteen: "Zeker in het noorden van Nederland op de Wadden komt het verschijnsel echt wel een paar keer per jaar voor. In de regio Utrecht is het eens in de paar jaar zichtbaar met het blote oog. Gisteren hadden we het geluk met een aantal opklaringen, want dat is vaak een probleem in Nederland."