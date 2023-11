Geen terrassen in de binnenstad van IJsselstein: 'Dit is de nekslag voor het centrum'

Wethouder Edwin Tas reageerde dinsdag in de commissievergadering op de brief die de ondernemers hebben ontvangen. Al sinds 2006 is het terrassenbeleid niet veranderd en mogen ondernemers van april tot november hun terras neerzetten. Volgens de wethouder is de verwarring ontstaan in de coronaperiode. Toen kregen ondernemers in de binnenstad van IJsselstein meer vrijheid. Nu die periode echt voorbij is, gaat de gemeente weer de regels handhaven.