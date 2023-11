Make-over voor TivoliVredenburg: nieuwe entree en 'uitnodigende foyers' bij Grote Zaal

"TivoliVredenburg heeft een prachtige grote zaal waar Utrecht ooit massaal voor stemde om die te behouden", vertelt directeur Jeroen Bartelse, doelend op het referendum dat in 2002 werd gehouden over de aanpak van het Utrechtse stationsgebied. "Het nieuwe gebouw werd toen om die grote zaal heen gebouwd. Dat is prachtig geworden, maar de foyers eromheen zijn toen niet aangepakt omdat er geen geld meer was. Tijdens de bouw heeft een deel van die foyers zelfs onder water gestaan, waardoor er veel schade is. Dat deel pakken we nu aan en daarmee creëren we een entree naar het Vredenburgplein."