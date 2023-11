Let op: flitspaal Franciscusdreef Utrecht gaat aan

De flitser kijkt naar de maximumsnelheid en het negeren van rood licht. De paal komt te staan op de kruising van de Franciscusdreef en de Orinocodreef, in de richting Ghandiplein. De maximumsnelheid daar is 50 km per uur. De Franciscusdreef is een belangrijke invalsweg voor de stad Utrecht, per maand passeren er zo’n 90.000 voertuigen.