Honderden bewoners Utrechtse studentenflats in onzekerheid door renovatieplannen

Overigens zijn de plannen voor de verbouwing nog niet definitief, 70 procent van de huidige bewoners moet namelijk instemmen met het plan. "We hebben niet een heel nieuw complex vrij staan bij een renovatie waar iedereen heen kan verhuizen, dat is vervelend", zegt Kreeft. "De komende maanden gaan we in gesprek met studenten en doen we een draagvlakmeting, dat is een wettelijk voorschrift."