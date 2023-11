Maarten Van Rossem en Rutger Bregman filosoferen over de komende 80 jaar

Neem nu het belang van synthetische biologie: hoe we als mensen zelf het leven veel preciezer vorm kunnen geven. "En dat is niet zo ver weg hoor", legt Bregman uit. "Nu al kun je DNA op maat bestellen. Dat is een uitkomst en ook best eng, je kunt immers virussen razendsnel in elkaar laten knutselen en die wil je niet in verkeerde handen zien. Toch is ook een káns. Het biedt de gelegenheid tot het snel maken van vaccins en het daarmee het uitroeien van ziektes".