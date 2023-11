Jarenlange strijd om parkeerplekken in Montfoort beslist, eigenaar kan fluiten naar tonnen

"We zijn overrompeld en we kunnen het niet plaatsen, zeker in het licht van het eerdere vonnis." De 71-jarige Joop Jansen klinkt enigszins aangeslagen nadat hij de uitspraak van de rechter heeft gelezen. "Het is heel uitzonderlijk en bizar, zegt ook mijn advocaat. In een eerder tussenvonnis heeft het Hof verklaard dat ik recht heb op een schadevergoeding vanwege misgelopen huurinkomsten. Ik lever alle berekeningen aan en dan komen ze hier mee."