De Uithof: 'Waar de Universiteit Utrecht de touwtjes in handen heeft'

Utrecht - In Utrecht is de gemeente de baas, of beter gezegd de gemeenteraad heeft het voor het zeggen. Maar in een kleine wijk in het uiterste oosten van de stad denken ze daar anders over. De Uithof is een bekende naam in Utrecht. De Universiteitswijk begint zo'n tien jaar geleden aan een stille transformatie. De Uithof wordt Utrecht Science Park, een naam die internationaal veel meer glans geeft aan de wijk, zo is de gedachte. In 2012 is alles beklonken, zonder dat het bevoegd gezag, de gemeenteraad van Utrecht er op dat moment iets over te zeggen krijgt. Kan dat zo maar? Het werpt de vraag op, wie is er nou eigenlijk de baas op De Uithof, of moeten we toch maar zeggen op het Utrecht Science Park?