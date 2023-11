Hoe de merknaam Utrecht Science Park via een handige lobby de wijknaam wordt

Jan Henk van der Velden is de directeur van de Stichting Utrecht Science Park (SUSP). "De naamswijziging was in feite al in 2010 besloten", vertelt Van der Velden. "Men had in 2010 met alle betrokken partners en in 2012 met de oprichting van de stichting al gezegd: we gaan het vernoemen in Utrecht Science Park, maar er was nog geen uitvoering aan gegeven." Die partners zijn de UU, het UMC, de Hogeschool, provincie en gemeente Utrecht.