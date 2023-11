Universiteit Utrecht bezit verreweg de meeste grond op De Uithof

De Universiteit Utrecht is in 1636 opgericht en kent zijn oorsprong in het centrum van de stad. Het academiegebouw ligt nog altijd op het Domplein. De Universiteit breidde uit en nam steeds meer gebouwen in de stad in gebruik. Zo lag de faculteit Diergeneeskunde in de wijk Buiten Wittevrouwen bij de Biltstraat. En de medische faculteit zat in het Stads- en Academisch Ziekenhuis Utrecht aan de Catharijnesingel.

In de jaren 50 bleek al dat de UU niet te handhaven was in de oude stad. Het bestuur van de Universiteit wilde zich vestigen in het Oosten van de stad, een gebied dat tot dan toe vooral agrarisch was. In 1958 zagen de eerste plannen het levenslicht. De faculteit Diergeneeskunde was één van de eersten die verhuisde. In 1989 sloot het AZU haar deuren in het centrum van de stad en ging verder als UMCU op De Uithof. Steeds meer instellingen sloten zich aan op De Uithof, zoals het Militair Hospitaal en de Hogeschool Utrecht. Ook onderzoeksinstellingen en bedrijven willen vandaag de dag graag een plekje in de Universiteitswijk, zoals het RIVM dat binnenkort naar De Uithof verhuist.