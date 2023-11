Verboden Toegang op een openbaar fietspad?

De meeste grond op De Uithof is van de Universiteit. Meer in daarover kun je hier lezen. En die is van mening dat zij – op grond van dat eigendom – kunnen bepalen wat er wel en niet gebeurt in de universiteitswijk, ook in de ruimte die openbaar toegankelijk is. Zo mogen journalisten op De Uithof hun werk niet doen, zonder toestemming van de UU, is te lezen op hun website: "Voor fotograferen en filmen op het universiteitsterrein is vooraf toestemming nodig. De toestemmingsaanvraag wordt in principe alleen in behandeling genomen, voor pers, wanneer je aanvraag betrekking heeft op onderzoek en/of onderwijs; wanneer je in opdracht van de Universiteit Utrecht werkt."