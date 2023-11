Bouwen in het groen? Over de strijd rond het Ronald McDonaldhuis

Utrecht - Wie is er de baas in de Utrechtse Universiteitswijk De Uithof, oftewel het Utrecht Science Park? Is dat Universiteit Utrecht, de provincie of toch de gemeente Utrecht. Wij zoeken het voor je uit en presenteren de resultaten in zeven afzonderlijke artikelen. Een harde strijd voeren de provincie en gemeente Utrecht enerzijds, het Ronald McDonald Huis, de Universiteit en het UMC anderzijds over een nieuwe locatie voor dat Huis. In dit artikel lees je alles over die strijd, en wie er uiteindelijk de winnaar is.