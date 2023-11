Uithofbewoners snakken naar een goede supermarkt, maar moeten geduld hebben

Een punt waarbij de gemeente en de UU al jaren tegenover elkaar staan is de supermarkt. De Uithof heeft nu één relatief kleine Spar-supermarkt. Die huist in een pand dat eigendom is van de UU, weggestopt in een kelder, op een plek die voor buitenstaanders niet te vinden is. De Spar wordt door studenten als duur ervaren en het assortiment is beperkt. De Uithof transformeert steeds meer tot woonwijk, met diverse complexen voor studentenhuisvesting, waar duizenden studenten wonen. Ook het aantal mensen dat op De Uithof werkt neemt al jaren toe en loopt in de tienduizenden. En zo is er een breed gedragen wens voor een extra en grotere supermarkt. Maar daar is de UU niet happig op.