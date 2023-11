De Stichting Utrecht Science Park

Van der Velden is sinds 2017 directeur-bestuurder van de stichting. De onafhankelijke Raad van Toezicht van de stichting wordt gevormd door onafhankelijk voorzitter Peter den Oudsten, hij is onder andere oud-waarnemend burgemeester van Utrecht. Daarnaast zit Remco van Lunteren in de raad, hij is voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Een ander lid is Wilma Scholte op Reimer – Bogerd, zij is voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht. Ook Anton Pijpers zit in de Raad van Toezicht, hij is voorzitter van college van bestuur Universiteit Utrecht. Tenslotte zit Ton Logtenberg 'namens het bedrijfsleven' in de Raad. Leden namens de gemeente en provincie ontbreken dus.