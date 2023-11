Utrechtse opvang Oekraïeners loopt tegen grenzen aan: 'We doen er alles aan om buitenslapen te voorkomen'

"Oekraïners zijn over het algemeen goed geïnformeerd over de opvangplekken in Europa. Via appgroepen delen ze daarover informatie. Binnen de Europese Unie staat het hen vrij om te reizen naar plekken waar zij denken dat ze het beter hebben", aldus Donker. "En Nederland heeft het wat betreft opvangfaciliteiten goed voor elkaar."