Geen plek voor zwemtraining? Utrechtse zwemclub opent zelf het zwembad

Het is al langer bekend dat er problemen zijn bij de Utrechtse zwembaden. In de zomer van 2026 moet er in het Maximapark een nieuw zwembad openen. Onderzoekers van het Mulier Instituut concluderen dat er een tekort is aan het aantal zwemplekken in de stad. "Vooral voor leren zwemmen en zwemsport is er meer behoefte aan zwemwater dan dat er beschikbaar is", zeiden onderzoekers al eerder