Gelderland werkt toch mee aan intrekken stikstofrechten voor A27

Het provinciebestuur ging hier lang in mee, maar trekt nu de conclusie dat het juridisch niet meer haalbaar is. Volgens de provincie kan Gelderland het gebruik van de stikstofrechten voor snelwegen niet langer tegenhouden, ook al liggen ze buiten de provincie. Uiteindelijk gaat de minister van Infrastructuur en Waterstaat er over en is Gelderland "niet in de positie" hier voorwaarden aan te stellen.