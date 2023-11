Onderwijsbond wil dat mobieltjes blijven in speciaal onderwijs: 'Kinderen zijn er afhankelijk van'

"We hebben onderzoek gedaan onder onze leden over hoe zij tegenover een telefoonverbod staan. Bij basisscholen staat 80 procent van de leden positief tegenover een verbod", vertelt de woordvoerder, "toch is de basisschool de plek bij uitstek waar kinderen kunnen leren omgaan met een telefoon. Ook hebben leraren daar over het algemeen meer gezag over kinderen. Als de leraar aangeeft dat het mobieltje weg gestopt moet worden, dan luisteren kinderen daar naar." Maar: "Het is wel een grote bron van afleiding. Een school moet er zich bewust van zijn dat mobieltjes een stoorzender zijn in de klas."