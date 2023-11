Hoogbegaafde Omar (7) zit al ruim een jaar thuis: ‘Hij vond geen aansluiting meer’

Omar werd steeds lastiger op school. Hij wilde niet meer mee doen, begon andere kinderen aan te tikken en werd gezien als een moeilijk kind. In groep twee werd zijn gedrag alsmaar erger en op het gegeven moment moest hij geregeld van school worden opgehaald. “Voor een leerkracht is het op het geven moment ook niet meer te doen.” Shivanni zorgde er met haar man zelf voor dat Omar een intelligentietest kreeg, waaruit hij officieel hoogbegaafd bleek. “Daar is weinig kennis over”, zegt Shivanni. “Er wordt vaak gedacht dat een kind makkelijk leert als het hoogbegaafd is en dat ze zich met een boekje in een hoekje van de klas wel redden. Maar dat geldt voor veel hoogbegaafden niet. Ze leren anders. Hij werd hierin niet begrepen en er was niet iemand die met Omar eens extra kon gaan zitten op school.”