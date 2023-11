Burgerberaad ziet windmolens niet zitten in open landschap Eemnes

De gemeenteraad van Eemnes was gisteravond vol lof over het rapport van het burgerforum. In een brief aan de provincie Utrecht schrijft wethouder René ten Have dat het advies van de inwoners een aanvulling is op een standpunt dat de gemeentepolitiek eerder heeft ingenomen. Volgens de gemeente is het open landschap van Eemnes niet te verenigen met hoge windturbines binnen de gemeentegrenzen.