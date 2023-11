Utrechtse sterrenchefs koken met studenten: 'Hopelijk komen ze bij ons werken'

Student Stefan staat intussen bij sous-chef Jent, van sterrestaurant Karel V, te kijken. De sous-chef is minutieus bezig een blaadje boerenkool in een laurier-dressing te dippen. "Dit is wel speciaal, hoor", zegt Stefan. "Wanneer maak je dit nou mee? Het inspireert me echt om ook beter mijn best te gaan doen. Om lekker te experimenteren met smaken, en zo."