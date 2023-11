Een cursus na hufterig gedrag op de weg, heeft dat zin?

Provincie Utrecht - Met een slok of een pilletje op achter het stuur, veel te hard of door rood rijden of bumperkleven. Hufterig gedrag in het verkeer is naast een ergernis ook levensgevaarlijk. Bestuurders die zich asociaal gedragen op de weg kunnen op verschillende manieren worden gestraft en als ze hun rijbewijs willen houden, moeten ze een cursus volgen. Hoe ziet zo'n cursus eruit? En werkt dat eigenlijk?