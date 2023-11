Mogelijke opvang vluchtelingen in voormalige kantoorpanden Nieuwegein

In Nederland is er een groot tekort aan opvang voor vluchtelingen. Het Rijk en de provincie doen daarom een dringend beroep op gemeenten om vluchtelingen op te vangen, schrijft de gemeente Nieuwegein. "Vluchtelingen vinden nu vaak tijdelijk onderdak in zogenaamde crisisnoodopvang. Het gevolg is dat zij regelmatig van plek naar plek moeten verhuizen. Deze situatie is onwenselijk."