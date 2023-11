Hertenkamp in Doorn gaat dieren afmaken: 'We kunnen niet anders'

Een ander probleem is volgens het landgoedbestuur dat er wolven op de loer liggen. De wolven lijden volgens Otto aan het 'kippenrensyndroom', een killersmentaliteit waarbij het roofdier net zo lang bijt tot het stil is in de ren. In dit geval dus het hertenkamp. Zolang de reeën nergens heen kunnen en blijven rondrennen, blijft de wolf jagen. "We hadden sowieso moeten gaan omheinen. Dat kost 20.000 euro en daarvoor is geen subsidie."