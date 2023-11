BBB-leider neemt afscheid van Utrechtse politiek: 'Wij zijn wel heel makkelijk aan de kant gezet'

In de coalitie kwam de BBB niet. Na meerdere gespreken bleken de verschillen met onder meer GroenLinks te groot. De afgelopen maanden heeft Verleun "een heel goed inkijkje" gehad in de politiek. Hoewel de persoonlijke verhoudingen goed zijn en er goed op de inhoud wordt gedebatteerd is zijn vertrouwen in de politiek niet per se groter geworden. "Ik wist niet hoe belangrijk het voor sommigen is om te besturen. Wij zijn wel heel makkelijk aan de kant gezet."