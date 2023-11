Nieuwegeiner (18) omgekomen bij ongeluk A12, verdachten onder invloed

Bij het ongeval waren twee auto's betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat één van de auto's over de kop sloeg. In de auto van de omgekomen automobilist zaten verder geen andere mensen. In de andere auto zaten twee mannen uit Utrecht van 45 en 30 jaar oud. Een van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Beide mannen hadden volgens de politie gedronken en zijn aangehouden.