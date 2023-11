Armoede in 'vorstelijk' Baarn? Sandra (64) ziet het steeds meer toenemen

Een belletje gaat in haar winkel als je binnenstapt. Je hoort een welgemeend 'Welkom!' en kan gelijk een koffietje krijgen. De Weggeefwinkel van Sandra is een plek waar inwoners van Baarn in groten getale voor in de rij staan. Ze laat een foto zien van hoe de drukte de afgelopen jaren is toegenomen. "Kijk nou, dit is toch niet normaal? Laatst hebben we geteld – we hadden 5.000 klanten in één maand tijd."