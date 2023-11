Voor Anne (49) is zorg te duur: 'Ik moet vaak de keuze maken, neem ik dit geneesmiddel of eet ik gezond vandaag?'

Anne is een zorgmijder en ze is niet de enige. Een op de vijf Nederlanders mijdt zorg of stelt zorg uit. Het eigen risico is een aantal jaren geleden flink omhoog gegaan tot 385 euro en de maandelijkse zorgpremie loopt ook elk jaar op. Jezelf goed verzekeren is een kostbaar plaatje geworden, mede omdat in de afgelopen jaren een aantal voorzieningen uit het basispakket zijn gehaald. Fysiotherapie is er een van. En ook voor de tandarts moet je een aanvullende verzekering nemen.