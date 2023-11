Politie onderzoekt overlijden Poolse man uit Bunschoten-Spakenburg, mogelijk misdrijf

Volgens de politie is nog weinig bekend over de exacte doodsoorzaak van de man. Het enige wat duidelijk is, is dat hij op zaterdagavond 28 oktober een stukje is gaan fietsen in de buurt van het centrum van Spakenburg. Later op de avond legde hij diezelfde route te voet af in omgekeerde richting, dus zonder fiets. Drie dagen later kwam bij de politie een melding binnen over een onwelwording in een woning in Bunschoten-Spakenburg. Het bleek te gaan om de 40-jarige man, die daarna in het ziekenhuis is opgenomen. Vervolgens overleed de man op vrijdag 3 november.