De Meern deed het al, nu de rest nog: 200 miljoen voor duurzamere bouwmaterialen als hennep

Demissionair minister Hugo de Jonge hoopt met een schaalvergroting en subsidies ervoor te zorgen dat het toch veel gebruikt wordt de komende jaren. “De ervaring leert dat een markt niet vanzelf tot stand komt”, zegt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Het aandeel biobased is nu nog erg klein en het is voor marktpartijen niet gemakkelijk om dit aandeel zelfstandig te vergroten. Met deze investering willen we de markt het zetje geven dat nodig is om uit te groeien tot een volwaardige markt, van de boer die een gewas produceert tot de verwerker en de bouwer die het product uiteindelijk gebruikt. We gaan dus van plant naar pand; hier groeien huizen.”