OM eist milde straffen voor zes verdachten van malafide beleggingsmaatschappijen

In het verdachtenbankje kwam D. van der V. deze week onzeker en timide over. Hij zegt zich weinig of niets te kunnen herinneren van de zaken die de rechters aan hem voorleggen. Het was volgens hem ook nooit de bedoeling om mensen op te lichten. Toen hij 16 jaar oud was, oefende hij al met beleggen. Uiteindelijk had hij in 2016 zijn eerste beleggingsmaatschappij ICC (Crypto Coins Invest) opgezet, waarmee werd gehandeld in valuta en cryptomunten zoals bitcoin.