Naast Truus van Lier krijgt nu ook nicht Trui van Lier een bloemenmonument voor verzetsdaden

Trui van Lier is de nicht van een andere bekende Utrechtse verzetsstrijder; Truus van Lier. Zij werkte in de Tweede Wereldoorlog in het verzet als koerier en wapensmokkelaar. In 1943 schoot zij een NSB'er dood. Voor Truus van Lier is er al een bloemenmonument: elk jaar wordt de naam Truus gespeld met narcissen aan de Catharijnesingel. Ook is er sinds vorig jaar een standbeeld van haar langs de singel.