Stop de extra route van Schiphol: dat vraagt Femke uit Zeist aan de Tweede Kamer

Het is rustig in Femkes achtertuin in Zeist. Een fluitend vogeltje hier, een zuchtje wind daar. Maar wie weet – als het plan van demissionair minister Mark Harbers doorgaat – is dat over een paar jaar verleden tijd. De minister stelde eerder dit jaar een extra aanvliegroute voor Schiphol voor. Een efficiëntere weg om te landen, als je het hem vraagt. Maar die route zou dan wél grotendeels over de provincie Utrecht komen. "Onacceptabel", vindt Femke.