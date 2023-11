Twexit voor IJsselstein: gemeente stopt met socialmediaplatform X

Voor zover bekend is het de eerste gemeente in de provincie Utrecht en landelijk gezien is IJsselstein er ook vroeg bij. Maar volgens woordvoerder Dick de Jager heeft IJsselstein zich voor dit besluit niet laten leiden door andere gemeenten. "Het is wel een algemeen gevoelde trend om heel voorzichtig met X om te gaan tegenwoordig." Er zijn een paar redenen die het besluit hebben aangewakkerd, vertelt De Jager. "Wij zien gewoon dat we veel minder contact hebben met onze inwoners via X, als we dat vergelijken met onze andere sociale media."