Al jaren op zoek, maar geen seniorenwoning te vinden: Els uit IJsselstein is het nu zat

Kieskompas: Utrechters willen geen koopwoningen ten koste van sociale huur

Er moeten meer koopwoningen worden gebouwd, ook als er dan minder sociale huurwoningen komen is een van de stellingen in het Kieskompas. Daar is een meerderheid van de Utrechters (55 procent) het niet mee eens en dat is exact het percentage Nederlanders dat het ook niet met de stelling eens is.

Opvallend: Net name Utrechtse 65-plussers zijn het niet met de stelling eens. 70 procent van de Utrechtse ouderen is het oneens. Utrechters in de leeftijdscategorie 18-34 zijn het minder vaak oneens: minder dan de helft (45 procent) is het met de stelling oneens.

