Gemeenten klaar met 'wetteloosheid' rond fatbikes: 'Brengen zichzelf en anderen in gevaar'

Van den Berg ziet de fatbikes ook in Houten oprukken. "Wat we nu zien is dat als je hem jong koopt, opvoert, niet verzekert en geen papieren hebt, dat je dan eigenlijk op een scooter rijdt." Tot nu toe is er geen toename van ongevallen met fatbikes in Houten. "Maar daar is deze oproep ook voor bedoeld, om ongevallen te voorkomen", zegt de wethouder. "Het is echt nodig dat er nu stappen worden gezet."