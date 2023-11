Rechters in zaak Taghi mogen blijven zitten, wrakingsverzoek afgewezen

Het wrakingsverzoek werd ingediend nadat de rechters een verzoek hadden afgewezen om commando Sil A. te horen als getuige. A. had eerder verklaard dat hij in 2019 door geheime diensten was benaderd met de vraag of hij Taghi, die toen nog voortvluchtig was, kon doodschieten. A. was militair van het Korps Commandotroepen en is momenteel verdachte in een drugszaak.