Meer dan 200 bands in vier dagen, festival Le Guess Who? van start in Utrecht

Cristoph Schön uit München is één van de vele buitenlandse bezoekers en komt nu al zeker voor de vijfde keer naar Le Guess Who?. "De eerste keer werd ik meteen gegrepen door de sfeer", vertelt hij. "Openhartig, en iedereen was vrolijk en vriendelijk." Hij gaat in Duitsland het liefst ook naar niet al te bekende bands in kleine zaaltjes, maar zoveel tegelijk, dat is hij daar ook nog niet tegengekomen. "De variatie, de bands waar je amper van gehoord hebt. Ik laat me lekker verrassen. Ik kijk onderweg in de trein wel waar ik echt naartoe wil."