Remy (24) heeft klimaatstress: 'Toen ik net leerde over de omvang van de klimaatcrisis heb ik twee maanden amper geslapen'

Kieskompas: Utrecht verdeeld over windmolens

Er moeten meer windmolens gebouwd worden op het land is een van de stellingen in het Kieskompas. Utrechters zijn verdeeld over die stelling. Een minderheid (36 procent) is het in onze provincie eens met die stelling. Ongeveer evenveel Utrechters zijn het oneens (39 procent) De rest is neutraal of weet het niet.

Opvallend: In de leeftijdscategorie 18-34 is bijna de helft (46 procent) van de Utrechters voorstander van meer windmolens op land. Van de Utrechtse 65-plussers is dat maar 29 procent.

