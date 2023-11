Proef met heel jaar verlengd: kinderen in Utrecht mogen in 2024 gratis met ov blijven reizen

In de Statenvergadering riepen de partijen SGP, 50PLUS, BBB, PVV, CDA, SP, VVD en ChristenUnie het college op te werken aan betere ov-verbindingen over de provinciegrenzen. Omdat vervoerders zoals Syntus en Qbuzz vaak niet verder rijden dan de provinciegrens is reizen van en naar andere provincies niet eenvoudig. Terwijl mensen voor bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis of school buiten de provincie Utrecht moeten zijn. Gedeputeerde Van Schie zei dat hij zich door de motie aangemoedigd voelt hieraan te werken.