Emre (18) mag voor de eerste keer stemmen: 'Maar welke partij gaat ervoor zorgen dat mijn generatie ergens kan wonen?'

Provincie Utrecht - In Leerdam is het best prettig wonen hoor, zegt de 18-jarige Emre Kösker. "Maar ik wil het huis van mijn ouders uit. Ik wil studeren in Utrecht en heb gezocht naar een kamer of appartement maar het is veel te duur." Hij mag voor de eerste keer stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen maar welke partij helpt zijn generatie aan een huis? Hij stapte in de bus van RTV Utrecht om politiek Den Haag op het matje te roepen.