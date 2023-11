Linda werkt in de thuiszorg en wordt gék van de administratie: 'Ik wil juist meer zórgen'

Utrecht - Er zijn er niet veel die zo gepassioneerd zijn over de zorg als Linda de Valk uit Utrecht. Mensen helpen langer thuis te kunnen wonen, daarvoor studeerde ze. Maar wat in theorie heel mooi leek, is in de praktijk een tikkeltje anders. Ze is zo lang bezig iedere minuut zorg te verantwoorden, terwijl ze die tijd liever in cliënten zou stoppen. Daarom reist ze mee met de RTV Utrecht-bus naar Den Haag. "Politici beloven van alles, maar wie lost het nou op?"