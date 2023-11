Was het een luchtalarm? En van wie is die stem? Utrechters midden in de nacht gewekt door luid alarm

Rond 00.30 uur kwamen meerdere meldingen binnen bij de politie over een luid alarm. Om hoeveel meldingen het gaat, wil die politie niet zeggen. Wel meldt een woordvoerder van de politie dat het een brandalarm was, bij stadion Galgenwaard. Mogelijk was een brandende sigaret de boosdoener. Het is niet duidelijk of het brandalarm uit het stadion zelf kwam, of bijvoorbeeld een omliggend huis of bedrijf.