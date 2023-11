Rel over 'river to the sea'-uitspraak in Provinciale Staten, GroenLinks op het matje

De leus 'From the river to the sea, Palestine will be free (Van de rivier tot de zee, Palestina zal vrij zijn) is veel te horen bij pro-Palestina-demonstraties maar is omstreden. De precieze betekenis van de tekst hangt af van de interpretatie van de gebruiker, zei Peter Malcontent onlangs in dagblad Trouw. Hij is docent aan de Universiteit Utrecht en expert in het Israëlisch-Palestijns conflict. De één legt de uitspraak uit als een pleidooi voor gelijkwaardigheid en vrijheid van Palestijnen. De ander ziet het als antisemitisch en een oproep tot geweld tegen Israël.