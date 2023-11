Soest wil weten of kerk De Open Hof een azc kan worden

Een plan om Oekraïners onder te brengen in tijdelijke woningen aan de Insingerstraat is afgeblazen, nadat omwonenden met succes hun bezwaren hebben laten horen. Of het bij De Open Hof wel lukt is nog de vraag. Bezorgde buurtbewoners zijn een petitie gestart die nu ruim 800 keer is getekend. Ze vrezen voor de leefbaarheid in de wijk Smitsveen, die volgens hen toch al onder druk staat.