Sint-gekte barst weer los: 'Sinterklaas leeft nog steeds, onder mensen en binnen families'

"Sinterklaas leeft nog steeds, onder mensen en binnen families. Mensen hebben graag een sint of piet op bezoek", zegt Marcel Van Rouwendaal van Sinterklaasverhuur Soest. Hij is al sinds zijn achttiende hulpsinterklaas en zit al meer dan veertig jaar in het vak. "Ja wat is druk? Nou de Sint is nog niet in het land en de aanvragen stromen binnen. Als de Sint echt in het land is, neemt de drukte weer toe. En dan moet je toch echt mensen teleurstellen. Want in juni komen er al aanvragen binnen."