Amersfoort trots op titel beste stad van Europa: ‘Iedereen van harte welkom, maar niet allemaal tegelijk’

De burgemeester is vandaag het stralende middelpunt als hij op straat geïnterviewd wordt over de titelwinst. "U bent ook trots?" vraagt Bolsius aan een fietser die even blijft staan. Die beaamt dat hij vanmorgen "stuiterend uit bed is gekomen". Het is toch wel het gesprek van de dag vandaag in Amersfoort. De een na de ander spreekt de burgemeester aan.