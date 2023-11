Meer auto- en fietsonderdelen gestolen, maar wat gebeurt daarmee? ‘Het is een circulaire wereldeconomie’

Van het laatste heeft Bouwman nog een opvallend voorbeeld uit de praktijk. "Na de diefstal van de boordcomputer uit een BMW ging de eigenaar op aanwijzing van zijn verzekeraar naar een garage. Hij krijg een M-embleem in beeld terwijl hij een ander type auto heeft. Ook zag hij nog adresgegevens in van iemand in Berlijn. Bleek het systeem drie weken daarvoor gestolen te zijn in Duitsland. Het is gewoon een negatieve circulaire wereldeconomie. Onderdelen worden rondgepompt, via eBay is de betaling goed geregeld en het is vaak niet te achterhalen."