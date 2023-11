Zeist geteisterd door Aziatische hoornaar: één nest ontmanteld, maar gevaar is niet geweken

De imkers hebben samen met anderen veel gespeurd in het bosachtige gebied rond een woonwijk. En opeens was het moment daar: hoog in de boom zat het nest. Het nest had de grootte van de skippybal, maar omdat het op 20 meter hoog zat, was het toch niet makkelijk te zien. "Het is een beetje hunted, we hebben 'm gevonden!" zegt Olaf. "Ja, ik heb de hele avond een goed gevoel gehad", vult Anne aan.