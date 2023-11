Minder asielzoekers, meer geld voor armoedebestrijding: Utrechters spreken zich uit in Kieskompas

Is kernenergie dan een oplossing voor de toekomstige energievoorziening? 55 procent van de Utrechters vindt dat Nederland meer kerncentrales moet bouwen. Wat opvalt is dat 70 procent van de Utrechtse mannen voorstander is van kerncentrales, onder vrouwen in de provincie is dat slechts 40 procent. Dat is niet nieuw: Ipsos deed eerder onderzoek naar sentimenten over kernenergie. In 2022 bleek dat vrouwen vaker neutraal of negatief zijn over nucleaire energie. Tegenstanders hebben minder vertrouwen in technologische vooruitgang en voelen onder andere meer zorgen bij kernenergie dan voorstanders, aldus de onderzoekers.